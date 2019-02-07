مؤسسة الاستثمار تقول إن محامي رئيسها الموقوف لم يتمكن من مقابلته

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار، إن محاميا مكلفا من المؤسسة لم يتمكن لليوم الثاني من مقابلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن الموقوف حاليا من قبل النائب العام على ذمة التحقيق.

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي وفق قوله، أنه لم يعرف حتى الآن التهمة الموجهة لرئيس مجلس الإدارة، الموجود حاليا لدى «قوة الردع»، لافتا إلى أن علي محمود حسن كان توجه بمفرده ظهر أمس الأربعاء إلى مكتب النائب العام بعد استلامه طلب حضور، وأنه «لاصحة للأخبار التي تتداولها بعض الصحف المحلية الليبية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي ذكرت أنه موقوف بسبب اتهامه بقضايا فساد، حيث لا أحد يعرف حتى الآن سبب التوقيف، بما فيهم محاميه».

وأعرب المصدر عن أمله بأن تكون ظروف توقيف علي محمود حسن «طبيعية ورُوعيت فيها معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان».



وأصدر النائب العام في العاصمة طرابلس، مساء أمس الأربعاء أمرا بإيقاف المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لمدة يومين على ذمة التحقيق، بعد استدعائه.