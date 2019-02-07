تعليم الوفاق: شرط لاعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها بالجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 01:50 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق. (صورة من تعليم الوفاق)

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل، أن مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية لن تعتمد إلا بعد عقد اجتماع موسع بين كل من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بالوزارة وإدارة التعليم الخاص وإدارة الجامعات والمركز الثقافي البريطاني ومديري مدارس التعليم الأجنبي بليبيا.


وقال وزير التعليم، في بيان نشرته وزارة تعليم الوفاق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاجتماع المرتقب عقده سيناقش معايير وشروطًا واضحة لاعتماد مناهج التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية وآلية منظمة للإشراف على العملية التعليمية داخل تلك المدارس.

وتعقد وزارة التعليم بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور ورشة عمل حول مناهج مدارس التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية.

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