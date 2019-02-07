للتغلب على العجز في المؤسسات التعليمية.. الانتهاء من تركيب 11 مدرسة جاهزة بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 12:52 مساء

انتهت بلدية زليتن، من الأعمال الداخلية لتركيب عدد من المدارس الجاهزة والتي قام المجلس البلدي للبلدية بتوريدها من تركيا، للتغلب على مشكلة العجز في المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية.

وقالت بلدية زليتن، في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى تركيب إحدى عشرة مدرسة جاهزة في مختلف مناطق البلدية بإشراف لجنة شكلها المجلس البلدي، على أن ينتهى من تركيب 4 مدارس خلال المدة القادمة.

وقالت اللجنة المشرفة على تركيب المدارس إنه لم تبدأ الأعمال الخارجية للمدارس إلى الآن والتي تشمل أعمال البنية التحتية من سيراميك وأعمال تمديدات الصرف الصحي والتوصيل الكهربائي وأعمال البردورات والتكييف.  

وكان عميد البلدية خاطب وزير التعليم المفوض بكتاب  يطلب فيه تكليف شركة لاستكمال بعض الأعمال الخارجية للمدارس التي جرى توريدها ببلدية زليتن واستكملت بها الأعمال الداخلية لمعالجة الاكتظاظ بمدارس البلدية.

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