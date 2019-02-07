وليامز تبحث التطورات السياسية والاقتصادية مع ممثلين عن الهيئة الطرابلسية

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الخميس 07 فبراير 2019, 11:23 صباحا
وليامز تلتقي ممثلين عن الهيئة الطرابلسية. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن ستيفاني وليامز نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ناقشت مع لميس بن سعد ومحمد مبروك وعبدالرحيم الشيباني من الهيئة الطرابلسية التطورات السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالأمن.

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وأضافت البعثة في تغريدة، عبر حسابها على تويتر، أن أعضاء الهيئة الثلاثة أعربوا خلال لقائهم وليامز عن دعم الكامل الملتقى الوطني.

وكانت وليامز التقت أول أمس مع ممثلين عن ورشفانة، لمناقشة التحديات التي تواجه منطقتهم والملتقى الوطني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ممثلي ورشفانة كان من بينهم «عمداء بلديات وأعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعيان قبائل ومجتمع مدني».

وأوضحت البعثة الأممية أن النقاشات التي دارت خلال اللقاء «تركزت حول التحديات في المنطقة، وأيضًا الملتقى الوطني».

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