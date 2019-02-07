حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (7 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي، مشيرًا إلى أن الطقس يميل إلى الاستقرار على باقي المناطق.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

ما زالت السحب الممطرة تتكاثر من حين لآخر اليوم وصباح غد على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت، واحتمال تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-18) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية، وتسجل اعتدالاً في درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والـمعتدلة تنشط اليوم على الخليج، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 ) مْ ولا تتجاوز (09) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16- 19) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم السبت.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: