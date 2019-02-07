الصديق الكبير يبحث مع وليامز مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع ستيفاني وليامز نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا. (الإنترنت)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي .

جاء ذلك خلال لقاء عقده مساء أمس الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه، مع ستيفاني وليامز نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية بليبيا.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان صادر عنه اليوم، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع البعثة الأُممية، وبحت آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتدقيق على المركزي والترتيبات المالية لسنة 2019.

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

ويتضمن البرنامج أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينارات، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات فيما يتضمن البند الثاني رفعًا جزئيًّا للدعم عن المحروقات.

ويتمثل البند الثالث في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة، فيما يتضمن البند الرابع والأخير رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًّا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر