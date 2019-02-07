سياسي إيطالي معارض: على الحكومة الاعتذار بعد تصريحات دي جورجي عن ليبيا

قائد القوات البحرية الإيطالية الأميرال جوزيبي دي جورجي. (فرانس برس)

طالب سياسي يساري إيطالي معارض، حكومة بلاده بتقديم الاعتذار بعد تصريحات رئيس الأركان السابق للقوات البحرية، الأميرال جوزيبي دي جورجي عن ليبيا.

وكان الأميرال دي جورجي قال في تصريحات سابقة إلى وكالة «آكي» الإيطالية الأربعاء إن «في ليبيا لا توجد موانئ آمنة لأن هناك حالة صراع بين العصابات المسلحة، وإن المهاجرين في حالة أَسر غير إنسانية، بينما ستكون الممرات الإنسانية ضرورية لإدارة ظاهرة الهجرة».

وشن السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هجومًا على دي جورجي، قائلاً،«إن من يتحدث عن غزو للمهاجرين لا يعرف عماذا يتحدث (..) أقسم أنني لم أنطق بهذه الكلمات، أنا فراتّوياني المعهود، بل وردت على لسان رئيس أركان بحريتنا السابق، الأميرال دي جورجي»، مؤكدًا أنه «ليس لدي ما أضيفه»، على كلماته.

وخلص السياسي المعارض إلى القول إن «شخصًا ما من طرف الحكومة، يجب أن يعتذر على أية حال، عن الحماقات التي تصدر عنها كل يوم».