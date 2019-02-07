لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تزور الجفرة

لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية في الجنوب. (صحة الوفاق)

زارت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في الجنوب، أمس الأربعاء، المرافق الصحية التابعة لبلدية الجفرة، في ثامن أيام زياراتها التفقدية لأكثر من 30 مستشفى ومركزًا صحيًا بهدف تحديد احتياجاته الفعلية.

وتفقدت اللجنة سير العمل داخل مستشفى العافية بمدينة هون وفقًا لما ذكره رئيس اللجنة الطاهر عبدالعزيز سليمان، وتمكنت من تحديد احتياجاته؛ كما تفقدت اللجنة أيضًا سير العمل في كلٍ من مستشفى سوكنة القروي والمركز الصحي زلة ومستشفى ودان القروي ومركز الرعاية الصحية بمدينة زلة؛ وناقشت مع مدير المركز الصحي الفقهاء، المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة، عمر الطوير، إن إدارته «ستشرع في تفعيل عمل مكاتب التفتيش والمتابعة في المرافق الصحية بالجنوب»؛ كما ستجري اجتماعات دورية لها من أجل متابعة سير أعمالها.

وبدأت اللجنة أولى زياراتها في الـ30 من يناير الماضي انطلاقًا من بلدية الشاطئ مرورًا بسبها وأوباري وتراغن والقطرون والجفرة.

وتتولى اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 وضع دراسة شاملة لمستشفيات المنطقة الجنوبية للرفع من كفاءتها؛ إلى جانب دراسة المشاريع المطلوب استكمالها أو استحداثها وسبل توفير التجهيزات الطبية العاجلة والمهمة.

كما تتولى أيضًا تفعيل مستويات الرعاية الصحية الأولية ووضع خارطة لتوزيع الأجهزة المعمرة مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، بما يغطي احتياجات مستشفيات المنطقة الجنوبية كافة.