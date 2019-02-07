العثور على جثة شاب ليبي عليها «آثار تعذيب» في درنة

أكد مصدر محلي العثور أمس الثلاثاء على جثة شاب ليبي في حي باب طبرق بمدينة درنة وعليها «آثار تعذيب».

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «الجثة تعود إلى الشاب محمد ونيس بطاو يبلغ من العمر 24 سنة من سكان شيحا الشرقية».

ولفت المصدر إلى أن «الشاب محمد بطاو اعتقل قبل يومين من قبل سرية تابعة لكتيبة طارق بن زياد السلفية».

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، الأربعاء إن «الجيش فقد 12 شهيدًا خلال معركة السيطرة على المدينة القديمة في درنة».

وأشار المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن قوات الجيش اقتربت من السيطرة الكاملة على المدينة القديمة، عقب نجاحات حققتها القوات خلال الـ48 ساعة الماضية».