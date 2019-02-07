سلامة يلتقي السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو وهنأه على منصبه الجديد.

وعبر غسان سلامة عن «تقديره لدعم ايطاليا المستمر لجهود الامم المتحدة في ليبيا»، وفقًا للصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«فيسبوك».

السفير الإيطالي يتسلم مهامه في ليبيا وسط دعوات لحصار عسكري

كما ناقش سلامة أمس الثلاثاء مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا «ألان بوجيا» والسفير الإسباني «فرانسيسكو دي ميجيل»، آخر التطورات بليبيا في اجتماعين منفصلين في مقر البعثة في طرابلس.