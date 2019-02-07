رئيس الأركان التابع لـ«الرئاسي» يجتمع بآمرى المناطق العسكرية

اجتمع رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي اللواء ركن عبد الرحمن الطويل مع رؤساء الاركان النوعية وآمرى المناطق العسكرية ومديري الإدارات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإركان التابعة للمجلس الرئاسي الأربعاء إن الاجتماع ناقش «رفع قدرات الجيش الليبي».

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، دان مساء اليوم الثلاثاء، ماسماه «التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي كان آخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها».

كما المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم قراره رقم (15) لسنة 2019 الذي كلف بموجبه الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.