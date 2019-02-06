مفوضية الانتخابات تستلم القانون المعدل بشأن الاستفتاء على الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 10:44 مساء
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

سلّم مجلس النواب القانون المعدل الخاص بعملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكانت المفوضية قد استلمت قانون الاستفتاء في نهاية نوفمبر من العام الماضي، إلا أن رئيس المفوضية الدكتور عماد السائح، أعلن في مؤتمر صحفي عقده بالخصوص في السادس من شهر ديسمبر الماضي أن هناك ملاحظات على بعض مواد القانون يجب تعديلها حتى يتسنى للمفوضية تنفيذ القانون.

صالح فحيمة: مجلس النواب عدل قانون الاستفتاء وبدأ مناقشة «انتخاب الرئيس»

وحضر السائح جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق لتوضيح التعديلات المطلوبة على قانون الاستفتاء، حيث جرى إصدار هذا القانون المعدل وتسليمه من قبل مجلس النواب للمفوضية أمس الإثنين.

وكان عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، قال إن التعديلات على القانون الاستفتاء على مشروع الدستور شملت المادة رقم (2) حيث جرى حذف التعليل في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور، و«تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية».

السايح: عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق والاستعدادت الأمنية

وأضاف فحيمة أن التعديلات شملت كذلك «المادة (11)، حيث تضاف الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام