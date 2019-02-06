ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 10:14 مساء

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد، استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، أن «السلطات التشادية والفرنسية قررت شنّ ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير».

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن الضربة التي نفذتها «طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع حوالى عشرين آلية خارج نطاق القتال».

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