بالصور.. سيطرة قوات الجيش على حقل الشرارة

قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية داخل حقل الشرارة النفطي

سيطرت قوات، تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق وتشرع في عملية تأمينه، وفق الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري.

ونشرت صفحات تابعة للجيش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لانتشار قوات الجيش داخل حقل الشرارة، حيث ذكرت أن القوات سيطرت على الحقل بالكامل دون مقاومة، وتقوم بتأمين الحقل بالاتفاق مع المجموعات المشرفة على تأمين الحقل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد.

وكان آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، أسامة الجويلي، قال في وقت سابق اليوم الأربعاء لقناة «ليبيا بانوراما» إن قوة من حرس المنشآت النفطية توجهت إلى حقل الشرارة لـ«مساندة القوة الموجودة في تأمينه»، وفقًا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

المسماري: القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تحدث في السابق عن اقتراح، كإجراء فوري، تشكيل «قوة مختلطة قد توفر حلاً داخل إطار أمني تفاوضي» بقيادة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وبدعم من الأمم المتحدة؛ لتأمين حقل الشرارة قبل إعادة تشغيله.

وشدد رئيس المؤسسة الليبية الوطنية للنفط على أن حقل الشرارة، سيظل مغلقًا لحين مغادرة مجموعة مسلحة ومحتجين يحتلون الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج. وقال: «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط وتعافي الاقتصاد الليبي أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».

قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية داخل حقل الشرارة النفطي