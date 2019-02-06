المسماري: «الإخوان المسلمين» والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 07:44 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: «إن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان مثل ما فشلتا في انتخابات مجلس النواب».
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