إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تبحث علاج مرضى الأورام في تركيا

مقر إدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

قال مسؤول المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران إن مدير الإدارة سامي سلامة الوداني ناقش مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تركيا، طارق موسى آلية حصر عدد مرضي الأورام بالمدينة من أجل علاجهم في تركيا.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن لقاء مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، سامي سلامة الوداني، مع الملحق الصحي بتركيا التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، طارق موسي، ناقش أيضا كيفية تقديم الدعم لمرضى الأورام من بني وليد لتخفيف العبء والتكاليف عنهم.

ونوه أبوالنيران إلى أنه «سيتم البدء بالحالات المستعجلة والضرورية جدا»، مطالبا كافة مرضي الأورام بمدينة بني وليد بضرورة التواصل مع مدير إدارة الخدمات الصحية لكي يتم التواصل مع اللجنة وتوصيل ملفاتهم للعلاج.