بن شرادة: قرار الرئاسي بتعيين آمر لمنطقة سبها العسكرية غير مسؤول

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 06 فبراير 2019, 05:52 مساء
عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة. (الإنترنت)

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن قرار المجلس الرئاسي بتعيين آمر لمنطقة سبها العسكرية «غير مسؤول»، معلنا إدانته للقرار الذي صدر اليوم الأربعاء بتكليف الفريق علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية.

وقال بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن صدور القرار في هذا التوقيت هدفه «خلط للأوراق ولعب بمصير الوطن ويتناقض مع البيان الصادر عن المجلس الرئاسي الذي أكد خلاله على أهمية الجنوب لاستقرار ليبيا وأنه لا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية».

وحمل عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة المجلس الرئاسي مسؤولية تبعات القرار مشيرا إلى أن «مثل هذه القرارات بإمكانها فتح باب الفتنة بين الليبيين وفتح باب تصفية الحسابات داخل الأراضي الليبية».

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ونوه عضو مجلس النواب عن سبها، مصباح دومة، إلى أن أهالي المدينة سينظمون تظاهرة يوم الجمعة المقبل «لتأييد أو رفض قرار المجلس الرئاسي أو تحرك الجيش فيها»، وقال: «لا مجال لخلط الأوراق والتأجيج علينا الابتعاد عن المصالح السياسية والنظر إلى الوطن بعيداً عن ردود الأفعال الصبيانية».

ولفت دومة في تصريح تلقته «بوابة الوسط» بالقول: «نحن بدورنا سنطرح مبادرة للتوافق مدعومة من الجانب الاجتماعي بين الإخوة شرقا وغرباً للقاء في مدينة سبها الأمن والأمان التي ستكون مدينة المصالحة والوئام بين الليبيين ولن نسمح أن تكون أرضا لتصفية الحسابات السياسية».

وأصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم قراره رقم (15) لسنة 2019 الذي كلف بموجبه الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.

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