بالتمر: ملف العائدين «معقد» والبتّ في أوضاعهم بعد 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 06 فبراير 2019, 04:59 مساء
رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة محمد بالتمر

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنّ المصلحة ستبت في ملفات العائدين من المهجر بعد ثلاثة أشهر عقب انتهاء اللجنة العليا من عمليات الحصر التي تقوم بها حاليًا.

وأشار بالتمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن ملف العائدين «شائك ومعقد»، حيث ينتظر عدد كبير من العائدين البت في ملفاتهم، للحصول على الجنسية الليبية لمن يثبت صحة إجراءاته وفق القانون.

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة ملفات العائدين، لتتولى التفتيش على ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة القيد، وفقًا للقوانين واللوائح الليبية.

«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر

وألزم القرار مديري الفروع بالتعاون مع أعضاء اللجنة وتقديم كافة التسهيلات في سبيل أداء عملها، كما حدد مدة عملها بثلاثة أشهر، على أن يتم صرف مكافأة مالية للجنة عند الانتهاء من علمها وتقديم النتائج للمصلحة.

يذكر أنّ ملف المواطنين الليبيين العائدين من المهجر متعثر منذ سنوات، حيث تهدف مصلحة الأحوال المدنية - من وراء الحصر- معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين، والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
ليام نيسون أراد «قتل» رجل أسود انتقامًا لقريبته المغتصبة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام