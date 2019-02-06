«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر

مصلحة الأحوال المدنية

قرر رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، تشكيل لجنة عليا لمراجعة ملفات العائدين، لتتولى التفتيش على ملفات العائدين من المهجر؛ للتأكد من صحة القيد ومن المستندات أساس القيد وفقًا للقوانين واللوائح.

ونصت المادة الأولى من القرار على تولي حاتم محمود يوسف طه رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها الموظفين رمضان سلمان محمد نوح، وصلاح عقيلة مفتاح البدري، وعبدالباسط مفتاح الطيف إمحمد.

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وألزم القرار مديري الفروع بالتعاون مع أعضاء اللجنة وتقديم كافة التسهيلات في سبيل أداء عملها، كما حدد مدة عملها بثلاثة أشهر، على أن يتم صرف مكافأة مالية للجنة عند الانتهاء من عملها وتقديم النتائج للمصلحة.

يذكر أن ملف المواطنين الليبيين العائدين من المهجر متعثر منذ سنوات، حيث تهدف مصلحة الأحوال المدنية، من وراء الحصر، لمعرفة عدد المقيدين في سجل العائدين والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي أو انتفائه عنهم.