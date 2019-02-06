ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

تباين أداء العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 4.37 دينار اليوم مقابل 4.35 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكن اليورو تراجع إلى 4.97 دينار اليوم مقارنة بـ4.98 دينار أمس بفارق قرش واحد، أما الانخفاض الأكبر فكان من نصيب الجنيه الإسترليني الذي انخفض إلى 5.50 دينار اليوم مقابل 5.55 دينار أمس، بفارق 5 قروش.

واستقرت الليرة التركية عند 0.84 دينار، والدينار التونسي عند 1.42 دينار.