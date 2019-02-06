شركة هاتف ليبيا بسرت تتسلم معدات فنية مقدمة من منظمة دولية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 06 فبراير 2019, 02:59 مساء

أكد مصدر مسؤول بمكتب شركة هاتف ليبيا للاتصالات بسرت اليوم الأربعاء،  أن  مخازن الشركة  تسلمت معدات فنية، مقدمة من منظمة دولية كدعم منها للشركة بالتنسيق مع البلدية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدعم المقدم تمثل فى عدد كبير من بطاريات الشحن، لمحطات تقوية الشبكة الهاتفية بالأحياء السكنية والأرياف والطريق الساحلي لتغطية اتصالات الشبكة.

وأضاف أن الدعم المقدم من المبادرة الليبية الانتقالية وهي منظمة أميركية، سيساهم في تقديم الخدمات الخاصة للمناطق التى ينقطع عنها التيار الكهربائي لفترات طويلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
ليام نيسون أراد «قتل» رجل أسود انتقامًا لقريبته المغتصبة
ثقافة وفن
أميركي مسلم يطلب أن يرافقه شيخ إلى غرفة الإعدام
منوعات
وزير خارجية لبنان: علاقتنا مع ليبيا لن تصطلح لحين معرفة مصير الصدر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام