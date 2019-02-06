تعيين الفريق علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية

قرر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فائز السراج، اليوم الثلاثاء، تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من أحكامه.

جاء القرار بعد يوم واحد من إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء الثلاثاء، «التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي كان آخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها».

وفي اليوم نفسه، أصدر السراج أمرا إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي بتوجه قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ إلى ⁧‫حقل الشرارة‬⁩ لـ«مساندة القوة الموجودة في تأمينه»، وفقًا للجويلي