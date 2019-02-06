بدء استخراج الرخص وإتمام تسجيل السيارات واللوحات المعدنية في البريقة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 06 فبراير 2019, 02:33 مساء

قال رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة الرائد صالحين المقريف، إنه جرى الاتفاق على بدء استخراج رخص القيادة، وإتمام تسجيل المركبات بقسم المرور والتراخيص البريقة، وإحالتها إلى قسم المرور بإجدابيا لإصدار اللوحات المعدنية وكتيب المركبة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيسا قسم المرور والتراخيص بمديريتي أمن أجدابيا والبريقة العقيد صالح الزوي، والرائد صالحين المقريف اجتماعًا لبحث آخر التطورات والمستجدات بالقسمين.

وأكد رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة الرائد صالحين المقريف في تصريح إلى «بوابة الوسط » أمس الثلاثاء، إن الاجتماع تناول مناقشة المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المهام المنوطة بهم، والإجراءات الخاصة باستخراج الرخص وإصدار اللوحات.

ووجه المقريف الشكر إلى رئيس قسم المرور إجدابيا الذي سيتعاون معهم لتذليل الصعاب.

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