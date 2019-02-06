لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية تتفقد مستشفى القطرون العام

لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية تتفقد مستشفى القطرون العام. (أرشيفية: الإنترنت)

توجهت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في الجنوب إلى أقصى الجنوب الليبي في زيارة تفقدية لمستشفى القطرون العام، بعد أن أنهت زيارتها إلى مستشفى تراغن.

وقال رئيس اللجنة، الطاهر عبدالعزيز سليمان، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية بدأتها اللجنة منذ أسبوع، بهدف الوقوف على سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مدن ومناطق الجنوب وتحديد احتياجاتها الفعلية.

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وأوضح سليمان أن اللجنة أجرت جولة داخل مستشفى القطرون العام، اطلعت خلالها على سير العمل فيه وتمكنت من تحديد احتياجاته.

وتتولى اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 وضع دراسة شاملة لمستشفيات المنطقة الجنوبية للرفع من كفاءتها؛ إلى جانب دراسة المشاريع المطلوب استكمالها أو استحداثها وسبل توفير التجهيزات الطبية العاجلة والمهمة.

كما تتولى أيضًا تفعيل مستويات الرعاية الصحية الأولية؛ ووضع خارطة لتوزيع الأجهزة المعمرة مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بما يغطي احتياجات كافة مستشفيات المنطقة الجنوبية.

وما زالت اللجنة تواصل زياراتها المرافق الصحية داخل مدن ومناطق الجنوب منذ أن بدأت أول زيارة تفقدية لها في الـ30 من يناير الماضي مستهدفة 15 مستشفى ومركزًا صحيًا داخل بلدية الشاطئ؛ وتوجهت بعد ذلك إلى سبها ثم أوباري ثم تراغن ثم القطرون لزيارة المراكز الصحية والتخصصية والمستشفيات العامة والقروية الواقعة في نطاقها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم عفان، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبدالرحمن عمير.