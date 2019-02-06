ضبط 9 مدرعات وسيارات عسكرية بميناء الخمس قادمة من تركيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 06 فبراير 2019, 01:41 مساء
سيارات عسكرية جرى ضبطها في ميناء الخمس. (الإنترنت)

أكد الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي حسين الماقوري، ضبط 9 سيارات عسكرية ومدرعة مصفحة في ميناء الخمس البحري.

وقال الماقوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه بناء على معلومات واردة إلى قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس، تؤكد وجود خمس حاويات أربع منها بطول 40 قدم، وواحدة بطول 20 قدم على متنها سيارات عسكرية رباعية الدفع و9 مدرعات قادمة من تركيا.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أنه بالتنسيق مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، جرى ضبط السيارات بعد فتح الحاويات في ساحة التخزين.

وأشار إلى أنه جرى إخطار النيابة العامة والمدعي العام بالخصوص الذين سيحضرون اليوم إلى ميناء الخمس البحري، مؤكدًا أنه لم تعلن أي جهة رسمية تابعة للدولة تبعية هذه الشحنة لها، خصوصًا أن السيارات مصفحة وعسكرية رباعية الدفع، كما لا توجد أي إجراءات من قبلهم بالخصوص.

اقرأ إيضًا: الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
http://alwasat.ly/news/libya/230230

يذكر أنه تم ضبط شحنة من الأسلحة والذخيرة في ميناء الخمس البحري خلال الفترة الماضية، من قبل مركز جمرك ميناء الخمس البحري وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس قادمة من تركيا.

سيارات عسكرية جرى ضبطها في ميناء الخمس. (الإنترنت)
سيارات عسكرية جرى ضبطها في ميناء الخمس. (الإنترنت)
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