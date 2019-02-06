الأولى من نوعها في ليبيا.. انطلاق حملة وطنية للإنترنت الآمن في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: ابتسام اغفير | الأربعاء 06 فبراير 2019, 12:54 مساء

انطلقت حملة وطنية للإنترنت الآمن في بنغازي بإشراف منظمة «أمان» للتوعية والتطوير وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالحكومة الموقتة وإدارة التوجيه المعنوي فرع بنغازي.

الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، جاءت تحت شعار «معًا من أجل إنترنت أفضل»، بمدرج سناء امحيدلي بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

 وأطلق الدكتور فوزي بو مريز وزير التربية والتعليم خلال الاحتفال الحملة الوطنية للإنترنت الآمن)، والتي تعد الأولى من نوعها في ليبيا، حيث تستهدف 500 مدرسة ومعهد وجامعة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال حملات إعلامية عبر توزيع المطويات والملصقات وإلقاء المحاضرات وإعداد ورش العمل والندوات التلفزيونية والإذاعية والدراسات الميدانية والبرامج التفاعلية والإعلانات الطرقية والمسابقات بين الطلبة لأفضل مقال عن الإنترنت الآمن.

وتستهدف الحملة إقامة المؤتمر الليبي الأول حول الإنترنت الآمن مع انتهاء المرحلة الأولى للحملة في شهر ديسمبر من العام الحالي 2019، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الإنترنت وتوفير بيئة آمنة للطلبة والأجيال القادمة داخل فضاء الإنترنت.

وخلال الاحتفال ألقى العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي فرع بنغازي، محاضرة عن مخاطر الإنترنت والحرب السيبرانية، كما ألقى المهندس أحمد كشبور محاضرة عن الإجراءات الفنية المتبعة من قبل الشركة الليبية للاتصالات LTT للحد من مخاطر الإنترنت.

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