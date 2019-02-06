«أو إم في» النمساوية: استئناف إنتاج حقل الشرارة في مارس 2019

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية، استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي في مارس 2019.

جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة «رويترز»، دون أن توضح تفاصيل أكثر عن المناسبة التي قال فيها الرئيس التنفيذي للشركة النمساوية التصريح.