حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (6 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الخليج والساحل الشرقي، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع انقشاع تدريجي للسحب مساء اليوم على أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بين (12-17) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 )مْ ولاتتجاوز (12) مْ المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على الحمادة وهون والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم بين (13- 18) مْ.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى المتوقع تسجيلها اليوم واليومين القادمين بين (17- 21 مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا