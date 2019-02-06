قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 06 فبراير 2019, 10:04 صباحا
قادة دول الساحل الخمس. (أرشيفية: الإنترنت)

أدان قادة دول الساحل الخمس في ختام قمتهم التي عقدت الثلاثاء في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، محاولات التوغل من قبل العصابات المسلحة على الحدود التشادية الليبية.

وجدد قادة مجموعة «ج.5» والتي تتشكل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد في البيان الختامي، نداءهم إلى المجتمع الدولي من أجل تقدير عادل لنطاق الامتداد الإقليمي والدولي للأزمة الليبية.

ودعا البيان إلى تنسيق جهود جميع البلدان المعنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ودان رؤساء الدول الخمس بقوة جميع الأعمال «الإرهابية» التي يقوم بها «المرتزقة»، لا سيما الهجمات التي وقعت مؤخرًا في بوركينا فاسو ومالي، فضلًا عن الاضطرابات على الحدود التشادية مع ليبيا، معبرين عن تضامنهم مع شعوب هذه الدول.

واتفق القادة على إنشاء «مركز الساحل لتحليل المخاطر والتحذيرات المبكرة» يكون مقره في واغاودوغو، على غرار مؤسسات وهيئات أخرى توجد مقراتها في نواكشوط وباماكو ونيامي وانجامينا.

وسلم رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، كما تقرر أن تعقــد القمة العادية السادسة في شهر فبراير من عام 2020 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وجاء عقد مؤتمر واغادوغو عقب شنّ طائرات فرنسية أول أمس الأحد ضربات بشمال جمهورية تشاد، لـ«وقف تقدم 40 آلية تابعة لمجموعة مسلحة» قادمة من ليبيا.

وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية، أن التدخل العسكري الفرنسي يأتي «استجابة لطلب من السلطات التشادية، لمواجهة رتل كان يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية».

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