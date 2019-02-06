ديوان المحاسبة يناقش مع الخطوط الأفريقية رفع أسعار تذاكر السفر

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 06 فبراير 2019, 08:30 صباحا
ديوان المحاسبة يناقش مع الخطوط الأفريقية رفع أسعار تذاكر السفر

ناقش رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي الدكتور عمر عبد ربه صالح، مع مدير شركة الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري، رفع أسعار تذاكر السفر للشركة مؤخرًا.

وقال المكتب الإعلامي للديوان في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع الذي جرى بمقر الديوان في مدينة البيضاء الثلاثاء، حضره بعض مديري الإدارات العامة، حيث ناقشوا موضوع ارتفاع أسعار تذاكر السفر بسبب فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي ومعاناة المواطنين والمرضى من تبعيات هذا القرار.

كما تطرقوا إلى الصعوبات التي تواجهها شركة الخطوط الأفريقية في عدم الحصول على المواد التشغيلية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور علي العيساوي، أعلن وقف «رفع أسعار تذاكر رحلات الطيران»، التي كانت بعض الشركات قررت فرضها، مشددًا على تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

فيما أوضح المكتب الإعلامي للشركة أن «السبب هو عدم استثناء قطاع الطيران في قرار المجلس الرئاسي والخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة».

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