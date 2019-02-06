رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 06 فبراير 2019, 07:54 صباحا
الرئيس الأوغندي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، إلى بناء جيش وطني موحد وإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع لتجاوز مشاكل ليبيا.

وقال الرئيس يوري موسيفيني خلال استقباله وفدًا من مجلس الشباب العربي والأفريقي في أوغندا الثلاثاء إنه يمكن حل المشاكل في ليبيا من خلال بناء جيش وطني يضم في صفوفه كل الأفراد القدامى والجدد، مقترحًا إجراء انتخابات يشارك فيها جميع الليبيين بشكل عادل في سياق مساعي حل الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن تفتح قمة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مرة أخرى تطورات الملف الليبي، كما يستعرض مجلس السلم والأمن في أفريقيا، تقريرًا حول ليبيا يقدمه الرئيس الكونغولي دينيس ساسو.

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