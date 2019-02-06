شركة النظافة تطلق حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة من كورنيش طبرق

بدأت شركة الخدمات العامة للنظافة في طبرق صباح اليوم الثلاثاء أعمال رفع مخلفات البناء والقمامة وتنظيف شاطئ كورنيش المدينة ضمن حملة أطلقتها مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مدير الشركة عمر الطيب لـ«بوابة الوسط» إن شاطئ الكورنيش «قمنا بتنظيفه أكثر من خمس مرات وللأسف المواطنين يقومون برمي مخالفات البناء والقمامة على شاطئ البحر ما يفسد المنظر الجمالي لشاطئ الكورنيش ومدخل ميناء طبرق البحري».

وأضاف الطيب أن الحملة انطلقت من وسط المدينة والشوارع الرئيسية بالقرب من مقر بلدية طبرق مرورا بميدان الشهداء وميناء طبرق البحري واليوم بدأت أعمال النظافة بشاطئ الكورنيش من مخلفات البناء والقمامة ومنها إلى جزيرة النيبو.

وطالب الطيب سكان طبرق بعدم رمي القمامة ومخلفات البناء بالقرب من ميناء طبرق البحري وشاطئ الكورنيش من أجل المحاظفة على البيئة وإظهار المدينة بشكل لأئق أمام الزوار والضيوف، مؤكدا أن الحملة سستواصل خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق قبل أسبوعين عن حملة لتنظيف شوارع المدينة بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة.