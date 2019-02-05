المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتسلم أربع غرف تبريد لحفظ التطعيمات والأمصال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 09:11 مساء
وحدات التبريد التي استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صفحة المركز على فيسبوك)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه استلم صباح اليوم الثلاثاء، أربع غرف تبريد مركزية لتخزين التطعيمات والأمصال التي يشرف المركز على توزيعها على المراكز والإدارات الصحية في مختلف مناطق البلاد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي «في إطار الشراكة التي يقيمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع المنظمات الدولية المهتمة بإصلاح النظام الصحي في ليبيا».

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن غرف التبريد المركزية «ستكون النواة لإقامة نظام حلقة باردة تابعة للمركز»، مشيدا بدور موظفيه الذين قاموا بمناولة الشحنة بالرغم من الظروف الجوية التي تشهدها طرابلس.

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