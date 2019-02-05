ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية

تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.06% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3844 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3835 دينار أمس الإثنين، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8055دينار اليوم، مقابل 1.809 دينار.

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كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.03% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5827 دينارًا اليوم، مقابل 1.5832 دينار خلال الفترة نفسها، كما استقر الين الياباني عند 1.2600 دينار، لكنّ اليوان الصيني سجل ارتفاعًا طفيفيًا إلى 0.2053 دينار، مقارنة بـ0.2052 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3691 دينار مقابل 0.3689 دينار أمس الإثنين، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي ارتفع إلى 0.3769 دينار مقارنة بـ0.3767 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.