معيتيق يبحث مع السفير الإيطالي التعاون الاقتصادي والأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 08:09 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي أبدى تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، ناقش الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأمني، ومستجدات الوضع السياسي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يخدم المرحلة الراهنة». 

عودة غريمالدي.. السفير الإيطالي الجديد يصل طرابلس

وخلال الأشهر الأخيرة طالبت حكومة الوفاق الوطني، الشركات الإيطالية بالعودة لتنفيذ مشاريعها في ليبيا وتعزيز التعاون مع برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووصل السفير جوزيبي غريمالدي، الجمعة الماضي، إلى طرابلس لرئاسة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية خلفًا للسفير جوزيبي بيروني الذي سيترأس البعثة الإيطالية لدى طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره
علوم وتكنولوجيا
«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف