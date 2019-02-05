نقص التمويل يمنع إجراء انتخابات في أكثر من نصف المجالس البلدية

من الانتخابات البلدية في الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، إن ما لا يقل عن 69 مجلسًا بلديًا من 120 مجلسًا قد لا تعقد انتخابات في مارس المقبل؛ بسبب نقص التمويل من حكومة الوفاق الوطني.

وأشار بن تاهية في مقابلة مع «رويترز»إلى أن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار)، لافتًا إلى أنّ اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30% من هذا المبلغ.

وأضاف أن اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بحكومة الوفاق للتعقيب.

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وكشفت أرقام رسمية عندما أعيد فتح باب تسجيل أسماء الناخبين، توقيع أكثر من 800 ألف ناخب أسماءهم منهم 504.136 ألف امرأة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجراء انتخابات المجالس البلدية، في الوقت الذي تقدم فيه البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا فنيًا ولوجيستيًا للجنة الانتخابات منذ مارس عام 2018.

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يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا أعلنت نهاية العام الماضي انتهاء الولاية القانونية لـ76 مجلسًا بلديًّا، معلنة فتح باب التسجيل للناخبين والمترشحين عن طريق الرسائل النصية للهاتف المحمول.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وفق قراره رقم (1363) لسنة 2018، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها.