باشاغا: تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 06:12 مساء
لقاء باشاغا مع السفير الأسباني لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تحي باشاغا أن «تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي» في ليبيا، مشددا على «أنه مهم لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع السفير الإسباني لدى ليبيا مساء اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا والسفير الأسباني لدى ليبيا جرى خلاله تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت أن السفير الأسباني عبر «عن ارتياحه للحالة الأمنية المستقرة داخل العاصمة طرابلس» وأكد «أن الحكومة الإسبانية تثمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن» كما أكد «أنها تدعم حكومة الوفاق الوطني ووحدة ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره
علوم وتكنولوجيا
«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف