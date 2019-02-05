الشركة العامة للخدمات تطلق حملة نظافة واسعة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 05:53 مساء

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية بني وليد، حملة تنظيف واسعة لرفع المخلفات والقمامة بدأت من وسط المدينة وتستمر إلى باقي مناطق وشوارع المدينة.

وأوضح المشرفون على الحملة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن حملة النظافة تشمل جميع شوارع ومناطق المدينة والساحات والحدائق العامة للمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة.

وأضافوا أن الشركة تسعى لإزالة أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية خلال الفترة الصباحية، وأكدوا أنها ستستمر لفترة طويلة حتى تظهر المدينة بالمظهر اللائق بها.

ودعت الشركة العامة لخدمات النظافة بني وليد سكان المدينة ضرورة التعاون من أجل المحافظة على نظافة المدينة، بجمع القمامة في أكياس ووضعها في المكبات المخصصة.

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