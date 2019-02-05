مجلس الدولة يبحث مع جمعية سجناء الرأي التحضير لـ«الملتقى الوطني»

اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة يجتمع مع ممثلي جمعية سجناء الرأي

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ممثلي جمعية سجناء الرأي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأشار بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ الاجتماع تناول آخر المستجدات حول الملتقى الوطني المزمع عقده في الفترة المقبلة برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس وطرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.

مسؤولون سابقون وشخصيات عامة يطالبون غسان سلامة بعقد الملتقي الجامع قبل مارس

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة يجتمع مع ممثلي جمعية سجناء الرأي