السراج يترأس اجتماعًا أمنيًا لبحث أوضاع الجنوب والترتيبات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 05:12 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بأمراء المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، بكل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر قوة مكافحة الإرهاب عميد محمد الزين.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني، آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، كما جرى الاطلاع على تقرير عن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي.

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وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، قرر في أعقابها رئيس المجلس الرئاسي تخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية.

من ناحية أخرى استعرض الاجتماع اليوم الترتيبات الأمنية التي تنفذ بالعاصمة طرابلس وعملية التنسيق وآليات العمل بين المناطق العسكرية في إجراءات التنفيذ.

وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بأمراء المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس
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