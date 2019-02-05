عقد اللقاء التنسيقي الأول لدعم المرأة بالتعاون مع المجتمع الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 04:42 مساء
وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي

عقدت وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة وحدة تمكين المرأة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن اللقاء حضره عدد كبير من المسؤولين الليبيين وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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وكانت وزيرة المرأة أسماء الأسطى، قالت في وقت سابق، إنه بتمكين المرأة الليبية في الاقتصاد الخاص، ستتحقق فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة، مما يساهم في القضاء على البطالة، والاستقلال بمشاريع تفيد البلاد وتدعم اقتصادها.

وأشارت إلى أن هناك الآلاف من رائدات أعمال الظل ممن نجهل أعدادهن، هن نساء يعملن في بيوتهن؛ دون الانضواء تحت كيان ما، يحصر ويوثق مجالات عملهن، ويقدم لهن الدعم، الأمر الذي سيحقق لهن الاتحاد معًا في مجابهة المعوقات، وصولاً إلى المساواة، من خلال استراتيجية للدور المنتظر بشأن مساهمة المرأة الليبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي
وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي
وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي
وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي
وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي تعقد اللقاء التنسيقي الأول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي
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