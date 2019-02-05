مستشفى قورينا ينظم حلقات دراسية حول الإسعاف الطبي الأولي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 03:50 مساء
مستشفى قورينا ينظم حلقات دراسية حول الإسعاف الطبي الأولي

نظم مستشفى قورينا الطبي التعليمي بمدينة شحات، حلقات دراسية تستهدف العناصر الطبية المساعدة، في مجال الإسعاف الطبي الأولي وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات المختلفة.

وقال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى محمد أبوعجيلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحلقات يُشرف عليها أخصائي العناية المركزة الدكتور نصر الدين بوعجيلة، لافتًا إلى أنها تقام كل يوم اثنين وتستمر أسبوعيًا إلى حين استكمال تلقي الكادر كافة المعلومات والطرق الخاصة بالإسعاف الطبي والتدريب عليها.

وأضاف أن الدورة تضمنت شرحًا لأسس ومبادئ الإسعاف الطبي الأولي والتعامل مع الحالات الطارئة والإصابات المختلفة بالطرق العلمية والطبية الصحيحة في إسعافها وعلاجها، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة المستشفى خلال العام 2019 في تطوير وتنمية الكوادر الطبية بمختلف مجالاتها.

مستشفى قورينا ينظم حلقات دراسية حول الإسعاف الطبي الأولي
مستشفى قورينا ينظم حلقات دراسية حول الإسعاف الطبي الأولي
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