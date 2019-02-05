صنع الله يؤكد ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية

صنع الله خلال لقائه وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أول أمس الأحد بمقر المؤسسة بطرابلس، وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري تأكيدا على التنسيق المستمر بين الطرفين.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها الاثنين، أن الطرفين تطرقا إلى مختلف الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية، وفقا للمعايير الدولية.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة، ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وعبر الوزير ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عن دعمهم لقطاع النفط وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها على مستوى التفتيش الفني والإرشاد ومختلف العمليات البحرية و تدريب العناصر الوطنية.

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة، خالد بوخطوة، مدير عام الإدارة العامّة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة، وعبدالمحسن الديلاوي، مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات، ومصطفى البوعيشي، مدير إدارة النقل البحري؛ إضافة إلى مدير عام ميناء رأس لانوف التجاري والصناعي، محمد السيوي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمصلحة الموانئ، عمر الخبولي.

صنع الله خلال لقائه وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي