وزير التعليم: سنقدم كل الإمكانيات المتاحة للطلبة من الفئات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 01:56 مساء
وزير تعليم الوفاق خلال لقائه إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة. (تعليم الوفاق)

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، تقديم وزارة التعليم كافة الإمكانيات المتاحة للطلبة من الفئات الخاصة أسوة ًبأقرانهم من الفئات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الاثنين، وزير التعليم، مع إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة لمتابعة عمل الإدارة خلال العام 2018.

واطلع الوزير خلال اجتماعه مع مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة سالمة كرطال ورئيس قسم البرامج والدراسات محمد الزروق، على التوصيات الواردة بتقرير زيارة الإدارة للمنطقة الشرقية، وكذلك الحملة التي نظمتها الإدارة تحت شعار «حقي في التعليم واجب وطني»، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديم وزارة التعليم كافة الإمكانيات المتاحة لأبنائنا من الفئات الخاصة أسوة ً بأقرانهم من الفئات الأخرى.

وأطْلعَت سالمة كرطال، الوزير على خطة عمل إدارة الفئات الخاصة للعام 2019، والتي تشمل دورات تدريبية لمعلمي الفئات الخاصة بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

وزير تعليم الوفاق خلال لقائه إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة. (تعليم الوفاق)
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