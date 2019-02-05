وزير خارجية لبنان: علاقتنا مع ليبيا لن تصطلح لحين معرفة مصير الصدر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 01:33 مساء
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس الإثنين، إن العلاقات بين لبنان وليبيا لن تصطلح لحين اتضاح حقيقة ما حدث لموسى الصدر ومرافقيه.

وبحسب جريدة «ذا ديلي ستار» اللبنانية فقد جاءت تصريحات باسيل لنظيره الليبي محمد سيالة خلال لقائهما في بروكسل على هامش أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي.

واتفق الوزيران على متابعة جهود حكومة الوفاق الوطني في التحقيق في اختفاء الصدر.

وكانت ليبيا قررت إلغاء مشاركتها في القمة الاقتصادية العربية الشهر الماضي بعد ما  أهان بعض العناصر من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق  نفى هذه التهمة، مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي والرجل الثاني في النظام عبدالسلام جلود وعدد من المسؤولين الآخرين، على ذمة قضية «خطف» موسى الصدر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره
علوم وتكنولوجيا
«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف