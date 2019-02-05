«العامة للبيئة» تحذر مواطني الجغبوب من شرب مياه محطة التحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 12:56 مساء
محطة تجميع ومعالجة صرف مياه الأمطار بمنطقة البازة. (صورة من بلدية زليتن)

حذرت الهيئة العامة للبيئة، المواطنين بمنطقة الجغبوب من شرب المياه الناتجة عن محطة التحلية نتيجة تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وقالت الهيئة العامة للبيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها زارت بالتعاون مع جامعة عمر المختار، منطقة الجغبوب لمتابعة شكوى من الجهات العامة والمواطنين بخصوص مياه الشرب، مشيرة إلى أنه بعد أخذ العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجي لها في معامل جامعة عمر المختار، اتضح وجود البكتيريا القولونية بنسب عالية جدًا بالإضافة إلى تراكيز العناصر الكيميائية بنسب مرتفعة.

وأكدت أنها أعدت مذكرة لرئاسة الوزراء وضحت فيها سبب تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، وأوصت بصيانة محطة التحلية وتحديث شبكة المياه وصيانة محطات الرفع وشبكة الصرف الصحي وعدم إنشاء خزانات تجميع لمياه الصرف الصحي بدون إذن مسبق من البلدية.

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