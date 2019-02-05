مصلحة المطارات تناقش مستجدات مشاريع تأهيل مطار طرابلس الدولي

مصلحة المطارات تناقش مستجدات مشاريع تأهيل مطار طرابلس الدولي

عقدت مصلحة المطارات اجتماعًا مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي وإعادة تأهيل وتجهيز مرافقه للتشغيل بعد ما شهده مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به خلال الأشهر القليلة الماضية من اشتباكات أدت إلى توقف العمل بالمشروع لفترة طويلة.

وأكد رئيس جهاز مشروعات المواصلات، المهندس سامي العبش، ومدير مشروع مطار طرابلس المهندس محمود حفوظة خلال الاجتماع، عزم الشركة المنفذة على استئناف العمل بالمشروع في أقرب فرصة ممكنة، خاصة بعد الاستتباب النسبي للأوضاع الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمطار.

وأشار إلى أن الجهاز والشركة فعليًا بدآ في استئناف العمل بالمشروع في الأيام القليلة الماضية، عبر تجهيز مقر الشركة المنفذة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمشروع وحصر الأعمال المنفذة في السابق وإزالة بعض العوائق في موقع التنفيذ.

وناقش الاجتماع بعض المعوقات الفنية بالمشروع خاصة فيما يتعلق بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار وتحلية مياه الشرب وإمدادات شبكة الكهرباء وتوصيل شبكة الاتصالات.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يتم التواصل بين الإدارات الفنية المختصة من الطرفين لوضع الحلول المناسبة وضرورة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للبريد والجهات المعنية الأخرى بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراء كل فيما يخصه، كما جرى الاتفاق على الإسراع في تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرف الجهاز والمصلحة لإدارة ومتابعة أعمال المشروع مع المكتب الاستشاري الهندسي المكلف بالإشراف.

مصلحة المطارات تناقش مستجدات مشاريع تأهيل مطار طرابلس الدولي

مصلحة المطارات تناقش مستجدات مشاريع تأهيل مطار طرابلس الدولي