ميناء بنغازي يستقبل سفينتين على متنهما حوالي 34 ألف طن حبوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:40 صباحا
سفينة نقل الحبوب (دراقون)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، وصول سفينتين تنقلان الحبوب وعلى متنهما حوالي 34 ألف طن حبوب قمح وشعير.

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لميناء بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن سفينة نقل الحبوب «كيب سكوت»، ووكيلها الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وصلت الميناء وعلى متنها 26400 طن من حبوب القمح.

وأكدت إدارة الميناء، رسو سفينة نقل الحبوب (دراقون) ووكيلها الملاحي شركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8 آلاف طن من حبوب الشعير.

سفينة نقل الحبوب (كيب سكوت)
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