المشري يعرض على «الأطلسي» رؤية الأعلى للدولة للدفع بالبلاد نحو الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:06 صباحا
رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال زيارته المجلس الأطلسي. (الأعلى للدولة)

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رؤية المجلس للحلول التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو الاستقرار.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي استضاف فيها المجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور شخصيات دبلوماسية بارزة من المهتمين بالشأن الليبي.

وطالب المشري خلال لقائه ممثلين عن غرفة التجارة الأميركية، في العاصمة واشنطن، بعودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا وتفعيل الاستثمارات، معتبرًا أن وجود شريك اقتصادي قوي كالولايات المتحدة يقطع الطريق أمام التدخلات السلبية في الملف الليبي، ويعود بالمنفعة على البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن ممثلي غرفة التجارة الأميركية أكدوا من جهتهم أن ليبيا مكان جيد للاستثمار، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي فيها.

بدوره رد المشري أن الاستثمار هو من يجلب الاستقرار، وأن تاريخ ليبيا يؤكد حفاظها على التزاماتها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تلقى دعوة من الكونغرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري، بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف