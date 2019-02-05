المشري يعرض على «الأطلسي» رؤية الأعلى للدولة للدفع بالبلاد نحو الاستقرار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال زيارته المجلس الأطلسي. (الأعلى للدولة)

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رؤية المجلس للحلول التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو الاستقرار.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي استضاف فيها المجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور شخصيات دبلوماسية بارزة من المهتمين بالشأن الليبي.

وطالب المشري خلال لقائه ممثلين عن غرفة التجارة الأميركية، في العاصمة واشنطن، بعودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا وتفعيل الاستثمارات، معتبرًا أن وجود شريك اقتصادي قوي كالولايات المتحدة يقطع الطريق أمام التدخلات السلبية في الملف الليبي، ويعود بالمنفعة على البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن ممثلي غرفة التجارة الأميركية أكدوا من جهتهم أن ليبيا مكان جيد للاستثمار، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي فيها.

بدوره رد المشري أن الاستثمار هو من يجلب الاستقرار، وأن تاريخ ليبيا يؤكد حفاظها على التزاماتها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تلقى دعوة من الكونغرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري، بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.