حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (5 فبراير 2019)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تعرض معظم مناطق ليبيا لمنخفض جوي، يتسبب في سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنه اليوم، إن المنخفض الجوي يصاحبه خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وتساقط الثلوج هذا اليوم على مرتفعات الجبل الغربي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط امطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وسقوط الثلوج اليوم على المرتفعات الجبلية، ما يتسبب في حدوث السيول وجريان بعض الأودية المحلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتراوح سـرعتها بين (50-70) كم/س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (10-14) مْ ولاتتجاوز (07) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
سقوط امطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال بسيط لسقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (12 – 17) مْ ولاتتجاوز (08) مْ على الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة القصوى، حيث تتراوح بين (10- 16).
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الاتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (16- 20).
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
طرابلس
|
08
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
العزيزية
|
08
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
الزاوية
|
08
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
14
|
سقوط امطار متفرقة
|
الخمس
|
09
|
11
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
09
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
مصراتة
|
09
|
13
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
14
|
سقوط امطار متفرقة
|
سرت
|
09
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
14
|
سقوط امطار متفرقة
|
نالوت
|
03
|
07
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
03
|
08
|
سقوط امطار متفرقة
|
يفرن
|
02
|
07
|
سقوط ثلوج
|
01
|
07
|
سقوط امطار متفرقة
|
غريان
|
03
|
07
|
سقوط ثلوج
|
02
|
07
|
سقوط امطار متفرقة
|
ترهونة
|
04
|
08
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
04
|
09
|
سقوط امطار متفرقة
|
بني وليد
|
07
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
05
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
مزده
|
05
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
05
|
11
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
ابونجيم
|
06
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
06
|
14
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
القريات
|
06
|
10
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
05
|
13
|
قليلة السحب
|
هون
|
06
|
13
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
08
|
15
|
قليلة السحب
|
غدامس
|
05
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
06
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
07
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
06
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
03
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
09
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
15
|
سقوط امطار متفرقة
|
البريقة
|
08
|
17
|
رياح نشطة
|
08
|
15
|
سقوط امطار متفرقة
|
اجدابيا
|
07
|
16
|
رياح نشطة
|
07
|
15
|
سقوط امطار متفرقة
|
بنغازي
|
06
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
07
|
12
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
مرج
|
04
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
03
|
10
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
البيضاء
|
04
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
04
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
شحات
|
03
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
03
|
09
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
درنة
|
06
|
11
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
05
|
11
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
طبرق
|
07
|
14
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
06
|
13
|
سقوط امطار / سحب رعدية
|
جالو
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
السرير
|
11
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
10
|
17
|
السماء صافية
|
07
|
18
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
10
|
17
|
السماء صافية
|
07
|
18
|
السماء صافية