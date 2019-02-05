حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (5 فبراير 2019)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تعرض معظم مناطق ليبيا لمنخفض جوي، يتسبب في سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنه اليوم، إن المنخفض الجوي يصاحبه خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وتساقط الثلوج هذا اليوم على مرتفعات الجبل الغربي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط امطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وسقوط الثلوج اليوم على المرتفعات الجبلية، ما يتسبب في حدوث السيول وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتراوح سـرعتها بين (50-70) كم/س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (10-14) مْ ولاتتجاوز (07) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

سقوط امطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال بسيط لسقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (12 – 17) مْ ولاتتجاوز (08) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة القصوى، حيث تتراوح بين (10- 16).

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الاتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (16- 20).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومناطق ليبيا: